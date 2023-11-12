هل ذهبت مليارات أمريكا للإحتلال.. مفاجئة: تعليق تشريعي يمنع إرسال الأموال لإسرائيل

مازالت المساعدات الأمريكية لإسرائيل متوقفة في الكونجرس الأمريكي ، مع ضيق الوقت أمام المشرعين للاتفاق على أولويات أمنية بمليارات الدولارات قبل انتهاء مشروع قانون التمويل الحكومي قصير الأجل في 17 نوفمبر، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.

في حين أن الديمقراطيين والجمهوريين متفقون على نطاق واسع حول مساعدة إسرائيل، فقد وضع كلا الحزبين شروطا حالت دون المضي قدما في تقديم المساعدات.

ومن المتوقع أنه لن يقبل مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية مشروع قانون بقيمة 13.6 مليار دولار لتوفير التمويل لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي لإسرائيل، والذي أقره مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية الأسبوع الماضي بأغلبية 226 صوتًا مقابل 196 صوتًا.

واعترض الديمقراطيون على هذا، لقيام الجمهوريين بالموافقة على مساعدة إسرائيل من خلال إجراء تخفيضات عينية على ميزانية دائرة الإيرادات الداخلية، وهي الوكالة المسؤولة عن الضرائب.

وكان التشريع الذي أقره مجلس النواب هو أول رد تشريعي أمريكي داعم لإسرائيل تحت قيادة رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون.

وقال جونسون للصحفيين: “إنها ضرورة ملحة.. لقد اعترض بعض زملائنا في مجلس الشيوخ على مساعدة إسرائيل لكنني أوضحت أنه يمكننا الاهتمام بحلفائنا والتزاماتنا وترتيب بيتنا المالي.. لا تنسوا أن لدينا دينًا فيدراليًا بقيمة 33.6 تريليون دولار”.

ويؤيد معظم الديمقراطيين في مجلس النواب إرسال المساعدات إلى إسرائيل، لكنهم صوتوا ضد مشروع القانون بسبب تخفيضات ميزانية مصلحة الضرائب.

كما دعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إقرار المساعدة لإسرائيل كجزء من الطلب الإضافي الطارئ الضخم للبيت الأبيض بقيمة 106 مليارات دولار، والذي يتضمن مساعدات جديدة للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، وتمويل مكافحة العدوان الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمزيد من الأموال لتأمين حدود الولايات المتحدة.