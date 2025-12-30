بالأرقام.. إنجازات الأوقاف في خدمة القرآن الكريم خلال 2025م.. انعقاد 302552 مقرأة قرآنية و203531 مجلس إقراء وتلاوة

كثفت وزارة الأوقاف جهودها في خدمة القرآن الكريم خلال عام 2025م، الذي شهد نشاطًا مكثفًا، حيث انعقد نحو 302,552 مقرأة قرآنية، و321,107 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، كما عقدت الوزارة 203,531 مجلس إقراء وتلاوة، وأطلقت العديد من المسابقات القرآنية والابتهالية.

ويَبْرُزُ الدَّوْرُ الراسِخُ لوزارةِ الأوقافِ في خدمةِ كتابِ اللهِ العزيزِ، والعنايةِ بأهلِه من العلماءِ والقُرَّاءِ والمجتمعِ الإنسانيِّ، من خلالِ مَنْظُومةٍ واسعةٍ من الأنشطةِ القرآنيَّةِ التي تنتظمُ في أربعِ دوائرَ رئيسة، وهي: أولًا: دائرة المقارئ القرآنية: وهي المعنية بتنظيم وإدارة جميع المقارئ القرآنية بأنواعها المختلفة، وقد تم انعقاد 302525 مقرأة قرآنية خلال العام، تتنوَّع بين مقارئِ الأئمَّةِ، والأعضاءِ، والنموذجيَّةِ، والجمهورِ، والواعظاتِ، والسيِّداتِ، والفجرِ، فضلًا عن مقرأةِ كبارِ القرَّاءِ، وفي خطوةٍ نوعيَّةٍ رائدةٍ تُنفَّذُ لأوَّلِ مرَّةٍ، صدرتْ موافقةُ أ.د/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على إنشاءِ "مقرأةِ القِراءاتِ القرآنيَّةِ" بمشاركةِ نُخبةٍ من الأئمَّةِ المُتميِّزين، تأكيدًا على اهتمامِ وزارةِ الأوقافِ بفنِّ القِراءاتِ، وإحياءً لهذا التراثِ القرآنيِّ الأصيل.

جهود وزارة الأوقاف خدمة كتاب الله

وجاءت جهود وزارة الأوقاف خدمة كتاب الله خلال عام 2025 على النحو الآتي:

عقدت وزارة الأوقاف (302552) مقرأة خلال هذا العام على النحو التالي:

مقارئ الأئمة: وعددها (503) مقرأة وتعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر، تم عقد عدد (26659) مقرأة على مستوى الجمهورية.

•مقارئ الأعضاء: وعددها (890) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة العصر، تم عقد عدد (46280) مقرأة على مستوى الجمهورية.

•مقارئ الجمهور: وعددها (3694) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد (192088) مقرأة على مستوى الجمهورية.

•المقارئ النموذجية: وعددها (28) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (1456) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية : وعددها (55) مقرأة وتعقد الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر ، وتم عقد (385) مقرأة على مستوى الجمهورية.



•مقارئ السيدات: وعددها (7) مقارئ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (272) مقرأة على مستوى الجمهورية.

•مقارئ الواعظات: وعددها (51) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، تم عقد عدد (2652) على مستوى الجمهورية.

•مقرأة الفجر: وتعقد بــعدد (11) مسجدًا يوميًا وعدد (263) مسجدًا يومي الاثنين والخميس، تم عقد عدد (31652) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقرأة سورة الكهف: وتعقد بمسجد مصر كل جمعة وتم عقد (1108) مقرأة.

ثانيًا: دائرةُ التَّحفيظِ:

يُعَدُّ تَحْفِيظُ القُرْآنِ الكَرِيمِ أَحَدَ أَعْمِدَةِ الأَنْشِطَةِ القُرْآنِيَّةِ في وِزَارَةِ الأَوْقَافِ، وَقَدْ وَصَلَ عَدَدُ حَلَقَاتِ التَّحْفِيظِ إِلى (321107) حَلَقَة خلال العام، جرَى تَنْفِيذُهَا مِنْ خِلَالِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الأَنْشِطَةِ، مِنْهَا:



• مكاتبُ التَّحفيظِ بأنواعِها المختلفة: حيث تم عقد عدد (311417) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية، من خلال مكاتب التحفيظ ، وبيانها كالتالي:

• مكاتب التحفيظ على درجة: وعددها (133) مكتبًا، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع (32585) حلقة تحفيظ.

•مكاتب التحفيظ بالمكافأة: وعددها (1776) مكتبًا، وتعقد أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بواقع (278832) حلقة تحفيظ.

•برنامجُ التَّحفيظِ عن بُعْدٍ، بِاسْتِخْدامِ التِّقْنِيَّاتِ الحَدِيثَةِ، وعدد حلقاتها (90) حلقة تحفيظ، تعقد حلقتين في الاسبوع حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد (9360) حلقة خلال العام.

•مراكزُ إعدادِ مُحفِّظي القرآنِ الكريمِ، وعددها (33) مركزًا بالجمهورية، وَهِيَ مَراكِزُ تَهْدِفُ إِلى تَأْهِيلِ كَوادِرَ قُرْآنِيَّةٍ تَجْمَعُ بَيْنَ حُسْنِ التِّلاوَةِ، وَسَعَةِ الفَهْمِ، وَسَلامَةِ الأَدَاءِ، وَوَسَطِيَّةِ المَنْهَجِ، مَعَ تَصْحِيحِ المَفاهِيمِ الدِّينِيَّةِ المُغْلُوطَةِ. وَلِأَوَّلِ مَرَّةٍ، وَبِتَوْجِيهٍ كَرِيمٍ مِنْ مَعَالِي الوَزِيرِ أ.د. أُسامَةَ الأَزْهَرِيّ، تَمَّ اسْتِحْداثُ مِنْهَجٍ عِلْمِيٍّ رَصِينٍ وُضِعَ بِدِقَّةٍ لِلتَّدْرِيسِ فِي هذِهِ المَراكِزِ، يَشْمَلُ – إِلى جَانِبِ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَتَجْوِيدِهِ وَتَفْسِيرِهِ –اللُّغَةَ العَرَبِيَّةِ، وَالفِقْهَ، وَالعَقِيدَةَ، وَالتَّصَوُّفَ، وَأُصُولَ الفِكْرِ المُتَطَرِّفِ، وَآدابَ حَمَلَةِ القُرْآنِ، وَأُصُولَ التَّرْبِيَةِ، وَالقَضايَا المُعاصِرَةَ، ويبلغ عدد الدارسين بهذه المراكز نحو (4000) دارس ودارسة.



ثالثًا: دائرةُ التِّلاوةِ:

وتعْنَى هذِهِ الدَّائِرَةُ بِتَنْميةِ مَهاراتِ التِّلاوَةِ وَتَعْلِيمِ أَحْكامِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، حَيْثُ بَلَغَ عَدَدُ مَجالِسِ التِّلاوَةِ (203531) مَجْلِسًا خلال العام، جرَى تَنْفِيذُ أَعْمالِهَا مِنْ خِلالِ أَنْشِطَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ، مِنْهَا:



•مجالسُ الإقراء لتعليمِ قراءةِ القرآنِ الكريمِ على وفقِ أحكامِ التجويدِ، : وعددها (17) مجلسًا، وتعقد مرة واحدة في الأسبوع أيام الثلاثاء أو الجمعة حسب الجدول المعد بعد صلاة الفجر، تم عقد عدد (901) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

•برنامجُ "صَحِّحْ قِراءتَكَ" الهادفُ إلى تصحيحِ التلاوةِ وتطويرِ الأداءِ وتحسينِ مخارجِ الحروفِ وصفاتِها، ويعقد أيام الأحد والثلاثاء والخميس بعدد (1286) مسجد موزعة على الجمهورية، وقد تم عقد (201902) ألف جلسة خلال العام.



•مراكزُ التلاوةِ وتعليمِ أحكامِ القرآنِ الكريمِ، وهي مراكزُ تُؤهِّلُ القُرَّاء وتُسهم في رفعِ مستواهم القرائيِّ وضبطِ أدائِهم، وعددها (13) مركزًا، تعقد يوم الجمعة قبيل الصلاة، وقد تم عقد عدد (728) مجلسًا على مستوى الجمهورية.



رابعًا: دائرةُ المُسابقاتِ القُرآنيةِ والابتهاليةِ:

تُنظِّم وزارةُ الأوقافِ المسابقاتِ على المستويَيْنِ المحليِّ والدُّوَليِّ، تشجيعًا على حفظِ القرآنِ الكريمِ وتجويدِه، وتعزيزًا لروحِ التنافسِ الشريفِ بين مختلفِ الفئاتِ العُمريةِ، وممَّا يُؤكِّد هذهِ الريادةَ ويُجسِّدُ هذا المجدَ القرآنيَّ العريقَ ما عقدته وزارة الأوقاف من مسابقات خلال عام 2025م على النحو التالي:



•لأول مرة تم عقد مسابقة دولة التلاوة الكبرى، التي تُقام برعاية معالي الوزير، وبالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتُقدِّمَ نموذجًا مصريًّا متميزًا في إكرامِ حَمَلَةِ القرآن الكريم، وإحياءِ فنونِ التلاوة الأصيلة، وإبراز التنافس الشريف بين المتسابقين على المستوى الوطني.

•لِأَوَّلِ مَرَّةٍ تَمَّ عَقْدُ المُسَابَقَةِ الأُولَى فِي حِفْظِ وَتِلَاوَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ لِلْمُشَارِكِينَ فِي بَرْنامَجِ التَّحْفِيظِ عَنْ بُعْدٍ، بما يعكس حرص الوزارة على التنافس الشريف والارتباط بالقرآن الكريم، وتُعدُّ هذه المسابقة خطوةً رائدة في دعم برامج التحفيظ عن بُعد وتعزيز ثقافة الأداء المتميّز في مختلف حلقات التحفيظ.



•لأوَّلِ مرَّةٍ تمَّ عقدُ المسابقةِ الأولى في حفظِ وتلاوةِ القرآنِ الكريمِ للمشاركين في مراكز التلاوة وتعليم أحكام القرآن الكريم، بما يعكس رؤية وزارة الأوقاف في تعزيز ثقافة القرآن الكريم، وغرس قيم الالتزام والإتقان، ورعاية المواهب القرآنية في مختلف الفئات العمرية.



•لأول مرة تم عقدُ المسابقة القرآنية والابتهالية لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، بالتعاون مع مؤسسة محمد جلال الخيرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بمدينة الشروق بالقاهرة. وقد استهدفت المسابقة المراحل العمرية الصغيرة من 5 سنوات إلى 18 سنة، لتعزيز حب القرآن الكريم والابتهال بين الشباب والأطفال.



•تم عقد المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، والتي حرصت وزارةُ الأوقافِ على تصميمِها بما يُسهم في بناءِ الوعيِ القرآنيِّ، ومواجهةِ كلِّ ما يتعلَّقُ بمفاهيمِ التطرُّفِ، وذلك من خلالِ فهمِ كلامِ اللهِ تعالى على الوجهِ الصحيحِ، وإزالةِ ما قد يطرأ من التباسٍ أو إشكالٍ في تفسيرِ بعضِ الآياتِ، مع مراعاةِ الوسائلِ المُعِينَةِ على بيانِ معاني النصِّ القرآنيِّ الشريفِ، وإظهارهِ على وفقِ مرادِ اللهِ (عزَّ وجلَّ)؛ ولذلك تضمَّنت أفرُعُ المسابقةِ — إلى جانبِ حفظِ القرآنِ الكريمِ وتلاوتِه وتجويدِه — فهمَ مقاصدِه العامةِ، وتفسيرَ معانيه، وبيانَ وجوهِ إعرابِه، ومعرفةَ أسبابِ النزولِ؛ لما في ذلك من أثرٍ بالغٍ في فهمِ الهدايةِ العامةِ للقرآنِ الكريمِ، وتعزيزِ بناءِ الإنسانِ وصناعةِ الحضارةِ.



•تم عقد المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ

• تم عقد مسابقة برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى لكبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقراء السورة المعتمدين بالأوقاف لشهر رمضان 1446هـ .

• تم عقد مسابقة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان 1446هـ .

•تم عقد 5 مسابقات قرآنية مشتركة في رمضان1446هـ بين الأوقاف ومحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وأسيوط.

• تم عقد مسابقة الصوت الندي لاكتشاف المواهب الصوتية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد.



•تم عقد المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الثالثة) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2024/2025م.

•تم عقد المسابقة الثقافية الكبرى (النسخة الثالثة) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2024/2025م.

• تم عقد مسابقة الطلاب المتميزين في مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2024/2025م الراغبين في الحصول على تصريح محفظ معتمد ومحفظة معتمدة.

•تم عقد المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



•تم إطلاق المسابقة المحلية التشجيعية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية.

•تم إطلاق المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الرابعة) بين الدارسين والدراسات بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2025-2026م.

•تم إطلاق مسابقة عضوية المقارئ القرآنية لحفظة القرآن الكريم من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم



بالإضافة إلى الإشراف على ما يلي:

•المشاركة بالإشراف في تحكيم المسابقة القرآنية بنقابة الصحفيين رمضان 2025م/1446هـ.

•المشاركة بالإشراف في تحكيم المسابقة القرآنية بكلية التجارة جامعة عين شمس رمضان 2025م/1446هـ.

•الإشراف على صلاتي التراويح والتهجد بمسجد الإمام الحسين رمضان 2025م/1446هـ.

•الإشراف على برنامج التلاوات (قرآن الجمعة- تلاوات العصر- قرآن السهرة) بمسجد الإمام الحسين رمضان 2025م/1446هـ.



•الإشراف على صلاة التراويح ببعض المديريات الإقليمية من خلال كبار القراء (الغربية، وكفرالشيخ، ودمياط، والشرقية) رمضان 2025م/1446هـ.

•الإشراف على صلاة التهجد بالمديريات الإقليمية رمضان 2025م/1446هـ.

• الإشراف على مسابقة الحديدي للقرآن الكريم بدمياط ديسمبر ٢٠٢٥.