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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: إدانة الكونجرس للنائبة رشيدة طليب بدل إقرار مساعدات لغزة مخجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

قال رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، شيلدون وايتهاوس، اليوم الاربعاء، إن إدانة مجلس النواب النائبة رشيدة طليب بدل إقرار مساعدات لـ غزة مخجلة.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إدانة النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، في توبيخ غير عادي لمناصرتها غزة ضد عدوان الاحتلال.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تم التصويت بعدد 234 مقابل 188 بعد انضمام 22 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين لانتقاد طليب، وهي عقوبة أقل بخطوة من طردها من مجلس النواب.

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ويأتي التصويت بعد اتهام طليب للرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم “إبادة جماعية” للفلسطينيين بسبب دعمه لعدوان الكيان الصهيوني ضد حركة حماس.

رشيدة طليب مجلس الشيوخ الأمريكي غزة

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