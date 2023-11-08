الفلسطينية الوحيدة بداخله| النواب الأمريكي يلوم رشيدة طليب بسبب الاحتلال.. كيف دافعت عن نفسها؟

دافعت رشيدة طليب، العضوة الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونجرس الأمريكي، عن انتقاداتها لإسرائيل، قبل تصويت مجلس النواب على لومها؛ بسبب خطابها حول الحرب، وإدانتها لحرب الإبادة الصهيونية الجماعية على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وصوت مجلس النواب في النهاية، بأغلبية 234 صوتًا، مقابل 188 على توجيه اللوم إلى طليب.

وقالت طليب: "لن يتم إسكاتي، ولن أسمح لكم بتشويه كلامي"، مضيفة: "لا أستطيع أن أصدق أنني يجب أن أقول هذا، لكن الشعب الفلسطيني لا يمكن التخلص منه".

وقد قدم النائب الجمهوري ريتش ماكورميك هذا الإجراء، بـ لوم طليب؛ ردا على ما وصفه بـ "الأكاذيب" بشأن "حليفنا الأكبر، إسرائيل، والهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر".

يأتي ذلك، فيما استقال نائب في حزب العمال البريطاني المعارض، من منصبه السياسي؛ احتجاجا على رفض زعيمه، الدعوة لوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ورفض زعيم حزب العمال كير ستارمر، حتى الآن، الدعوات المتزايدة في حزبه؛ للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إنه يدعم وقفا إنسانيا فوريا لتخفيف المعاناة في غزة.

وقال عمران حسين، وهو مشرع عن دائرة انتخابية في شمال إنجلترا تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، إنه بينما لا يزال يدعم أجندة ستارمر الأوسع؛ فإنه يريد المضي قدمًا فيما يتعلق بالوضع في غزة، ويرفض ما يحدث داخل الحزب بهذا الخصوص.

وقال حسين، المتحدث باسم الحزب لإصلاح عمليات التوظيف، في منشور على منصة إكس: "أريد أن أكون قادرًا على الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النار؛ من أجل أن أكون حرا تماما في القيام بذلك، فقد تنحيت عن مقعدي حزب العمال".