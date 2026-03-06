لاريجاني بعد إسقاط مقاتلة أمريكية غرب إيران: يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة

نشر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة أمريكية مقاتلة جنوب غرب إيران في إطار الحرب الدائرة منذ السبت الماضي.

وعلق لاريجاني على مقطع الفيديو بالقول: هم يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة، حسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.

يذكر أن طائرة طائرة أمريكية هجومية متعددة المهام من طراز F-15E سترايك إيجل ذات المقعدين، استهدفت فجر يوم الأربعاء بنجاح بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وأسقطت قرب الحدود الجنوبية الغربية لإيران.

في سياق آخر، أكد الجيش الإيراني، استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية في إطار الحرب التي اندلعت السبت الماضي بشن إسرائيل وأمريكا هجمات ضد طهران.

كان الحرس الثوري الإيراني، شن هجوما على ناقلة مماثلة في شمال الخليج، ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري قوله اليوم إن ناقلة نفط أمريكية تم استهدافها قرب المياه الكويتية واشتعلت فيها النيران".