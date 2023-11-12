لأعمال الصيانة| ضعف مياه الشرب في 6 قرى بالمنيا .. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا ضعف مياه الشرب غدا الاثنين من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء في 6 قرى بشرق النيل بمركز المنيا وذلك لإجراء أعمال صيانة وتطهير الخزان الأرضي بمحطة قرية الحوارته.



وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها عبر الصفحه الرسميه لها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إن مناطق ضعف المياة تشمل 6 قرى هي الحوارته ونزلة فرج الله ونزلة حسين ونزلة عبيد والشرفا الدوادية وجميعها بشرق النيل وذلك لقيام الشركة بعملية تطهير الخزان الأرضي الخاص بمحطة مياه الحوارتة التابعة لمجلس قروى نزلة حسين بمركز المنيا.

وخصصت الشركه خط ساخن لتلقي الاستفسارات وطالبت أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة منوهتا أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 125.

