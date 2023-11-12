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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال المجلس الاقتصادى..محافظ المنيا الدولة تسعى لتحفيز القطاع الخاص ودعم المستثمرين

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

ترأس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لعرض الفرص التجارية والاستثمارية للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع بالقارة الإفريقيـة سـواء مـن خـلال الاستثمار أو التصدير ضمن الاستعداد للمشاركة فى الدورة الثالثة لمعرض التجـارة البينيـة الإفريقية الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في نوفمبر الجارى بالقاهرة.

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جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة واسماعيل الفحام مدير المنطقة الصناعية ومروان محمد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية والمستثمرين من أصحاب المشروعات والشركات بالمحافظة .

أكد محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وتسعى إلى تحفيز الشركات وأصحاب المشروعات ودعم المستثمرين من خلال التنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم .

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بـيـن الـدول الإفريقيـة وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الإفريقية، بما يضمن عقد شراكات من شأنها دعم المستثمرين وتقديم البدائل والحلول وفتح قنوات اتصال مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الأعمال والاستفادة مـن الـفـرص التجارية والاستثمارية التي تم طرحهـا مـن خـلال البنـك الإفريقـي للاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا البنك الافريقي للاستيراد والتصدي البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير التصدير التجارية والاستثمارية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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