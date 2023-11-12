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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«آب رايد» للنقل الذكي شركة مصرية حديثة لخدمات النقل.. تفاصيل| فيديو

النقل الذكي
النقل الذكي

كشف المهندس محمد مكين مؤسس الناقل الذكي آب رايد، تفاصيل تطبيق "آب رايد" للنقل الذكي شركة مصرية حديثة لخدمات النقل.

 

وقال المهندس محمد مكين مؤسس الناقل الذكي آب رايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "فكرة التطبيق بدأت في شهر مارس 2023، وفي البداية نزلنا اشتغلنا بسياراتنا لمدة 4 أشهر لكي نفهم عيوب النقل الذكي الموجود حاليا والمشاكل التي قد نواجهها".

 

وأضاف: "وضعنا نموذج عمل لتحقيق التوازن ما بين الخدمة المقدمة وبين السعر الذي من المفترض أن يدفعه الزبون"، لافتا: "وجودنا في النقل الذكي لا يقتصر على تقديم خدمة على مستوى عميل وكابتن، لكن الموضوع أبعد من ذلك على مستوى البنزين والزحمة، وهناك آليات أخرى نستخدمها من ناحية دارسة البيانات وتحليلها لتقليل الاستهلاك الموجود حاليا".

 

وأشار المهندس محمد مكين مؤسس الناقل الذكي آب رايد،: "يوم 15 سبتمبر كان البداية التجريبية لنا وكان المخطط الإعلان الرسمي للخدمة في 1 يناير 2024"، موضحا: "عندما بدأنا بالتبرع لغزة فوجئنا أننا متصدرين المشهد".

 

وتابع: "حصلنا على دعم كبير من الحكومة، وفي آخر أسبوعين وصلنا إلى 200 ألف مستخدم حاليا و43 ألف كابتن حاليا"، لافتا: "بدأنا في القاهرة والجيزة وحلوان وأكتوبر ومع الضغط الشعبي في إسكندرية أجبروا الشركة على فتح التطبيق في كل محافظات مصر، وهناك  إقبال من الكباتن من مختلف المحافظات على التقديم".
 

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