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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيحدث طفرة في النت بعد شهر.. إطلاق أحدث قمر صناعي للفضاء

صاروخ
صاروخ

أطلقت شركة SpaceX مهمة SES O3b mPOWER، وهي رحلة وضعت قمرين صناعيين للاتصالات في مدار أرضي متوسط ، وانطلق الصاروخ فالكون 9 الذي يحمل هذه الأقمار الصناعية من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

ووفقا لموقع “سبيس" لعلوم الفضاء، هبطت، أمس، المرحلة الأولى لصاروخ SpaceX Falcon 9 على متن الطائرة بدون طيار “A Shortfall of Gravitas”.

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وعادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض وهبطت على متن سفينة الشركة بدون طيار بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع. 

وكانت السفينة المعروفة باسم "نقص الجاذبية" تنتظر في مكان قريب في المحيط الأطلسي.وبعد ساعتين من الإقلاع، ستنشر المرحلة العليا من الصاروخ أول قمرين صناعيين في مدار أرضي متوسط ​​(MEO) على ارتفاع حوالي 5000 ميل (8000 كم) فوق كوكبنا. وبعد سبع دقائق، سيتم إطلاق القمر الصناعي الثاني.

ستستخدم مجموعة الأقمار الصناعية هذه الهوائيات لتطوير خدمات الإنترنت، وستعمل المركبتان الفضائيتان اللتان صنعتهما شركة Boeing على متن الرحلة على توسيع كوكبة O3b من أقمار الاتصالات التي تديرها شركة SES SA في لوكسمبورج.

وبمجرد اكتمال مجموعة الأقمار الصناعية الستة، من المتوقع أن توفر اتصالاً عالي السرعة لمجموعة من الصناعات الحكومية والخاصة بدءًا من أواخر عام 2023.

Starlink إطلاق القمر الصناعي الاقمار الصناعية الاتصالات

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