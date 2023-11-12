أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يرد بقصف مدفعي باتجاه مصدر إطلاق الصواريخ.

على الجانب الآخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الاحتلال ينفذ قصفا مدفعيا معاديا مباشرا على محيط بلدات مروحين والضهيرة والبستان.

بينما أشارت الوكالة اللبنانية، إلى أن المقاومة اللبنانية استهدفت مستعمرة يفتاح قبالة بليدا وميس الجبل.