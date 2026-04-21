الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟

حكم مباراة ملك إسبانيا
أحمد أيمن

شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا 2026 حدثًا استثنائيًا وغير مسبوق بالبطولة، بعدما تم استخدام تقنية حديثة تُعرف باسم “ريف كام” (RefCAM)، وهي كاميرا تُثبت على رأس الحكم وتبث اللقطات من منظوره مباشرة، ما أضاف بُعدًا جديدًا لتجربة مشاهدة كرة القدم.

وجمعت المباراة النهائية بين فريقي أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، حيث لفتت هذه التقنية الأنظار خلال مجريات اللقاء، بعدما نقلت تفاصيل دقيقة من داخل أرض الملعب، لم يكن من الممكن رؤيتها سابقًا عبر الكاميرات التقليدية. 

توج فريق ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2 في المباراة النهائية للبطولة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب «لا كارتوخا»، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تقدم اندير بارينتشيا بالهدف الأول في الدقيقة الأولى، وتعادل أديمولا لوكمان للروخي بلانكوس في الدقيقة 19، ثم سجل ميكيل أويارازبال الهدف الثاني للنادي الباسكي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول 2-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عبر الأرجنتيني جوليان ألفاريز لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

من أبرز اللقطات التي وثقتها الكاميرا، تلك التي أظهرت الحكم خافيير ألبيرولا روخاس وهو يدون ملاحظاته أثناء المباراة، عقب إشهاره بطاقة صفراء في الدقيقة 35 من الشوط الأول. 

وقد التقطت الكاميرا الورقة الصغيرة التي سجل فيها رقم اللاعب المخالف وسبب الإنذار بطريقة مختصرة، في مشهد اعتُبر نادرًا في عالم التحكيم، إذ لم يسبق للجماهير أن اطلعت على هذه التفاصيل الدقيقة من قبل. 

كما نقلت “ريف كام” أيضًا بعض الحوارات التي دارت بين الحكم وقائدي الفريقين قبل انطلاق المباراة، حيث طالبهم بالالتزام بالهدوء واحترام قراراته، ما منح المشاهدين إحساسًا أكبر بالقرب من أجواء المباراة وواقعها الحقيقي داخل الملعب. 

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية بشكل رسمي في الملاعب الإسبانية، رغم أنها ظهرت سابقًا في بطولات أخرى مثل الدوري الإنجليزي والدوري الألماني، وكذلك في كأس العالم للأندية 2025. 

وتتميز الكاميرا بخفة وزنها، إذ لا تتجاوز 14 غرامًا، ويتم تثبيتها على رأس الحكم، مع تزويدها بميكروفون يتيح نقل الصوت والصورة معًا، ما يعزز من جودة البث التلفزيوني ويقدم تجربة أكثر واقعية. 

وتهدف هذه التقنية إلى تطوير النقل التلفزيوني للمباريات، من خلال تقديم زوايا جديدة تساعد في فهم قرارات الحكام بشكل أفضل، إضافة إلى زيادة تفاعل الجماهير مع أحداث اللقاء. كما يُتوقع أن تُستخدم بشكل تدريجي في مباريات الدوري الإسباني مستقبلاً، في خطوة تعكس توجهًا نحو دمج التكنولوجيا بشكل أكبر في كرة القدم. 

