زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
رئيس التحرير
طه جبريل
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن لبنان يحتاج إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين أن المساهمات التي تم جمعها حتى الآن لا تغطي سوى جزء محدود من هذه الحاجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء اللبناني عقب لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بقصر الإليزيه.

وثمن نواف سلام قيام الرئيس الفرنسي بالاتصال بجميع الأطراف المعنية بالنزاع الدائر على الأراضي اللبنانية، بهدف المساعدة في وقف الأعمال العدائية وتشجيع نزع سلاح حزب الله.

وقال: "وقد أعربت له عن امتناني العميق للمساعدة العسكرية والإنسانية المقدمة للجيش اللبناني وللشعب اللبناني الذي يواجه حرباً فُرضت عليه.. حرباً لم يرغب فيها لبنان ولم يخترها”.

وأشار إلى أن لقاءه مع الرئيس الفرنسي شكّل أيضاً فرصة لتقديم تعازيه عقب وفاة الجندي الفرنسي المشارك في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مضيفاً: “وأود أن أعرب عن تعازيّ لأسرته وللشعب الفرنسي”.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن فرنسا قدمت مراراً وتكراراً تضحيات جسيمة في لبنان، منبهاً إلى "الأعمال الإجرامية الأخرى التي تهدف إلى إضعاف الشراكة الفرنسية-اللبنانية، وهو ما نرفضه".

وأوضح أنه يتابع شخصياً سير التحقيق في الحادث المأساوي المتعلق بقتل الضابط الفرنسي في قوات اليونيفيل، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات إلى قوات الشرطة بإجراء جميع التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تمر دون عقاب بعد الآن.

وأضاف أن المحادثات الفرنسية اللبنانية تناولت أيضاً انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضرورة النظر في ترتيبات استبدالها، فضلاً عن ضرورة احترام شروط إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024 والحفاظ على آلية التنسيق التي ينص عليها.

كما لفت إلى أن المناقشات سمحت بإحياء احتمال عقد المؤتمر الدولي المخصص لدعم تجهيز الجيش اللبناني، الذي كان مقرراً في 4 مارس بمبادرة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا المؤتمر أصبح اليوم ضرورياً أكثر من أي وقت مضى.

وتابع أن ذلك يأتي لا سيما في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، والتي أكدت الطابع غير القانوني للأنشطة المسلحة والأمنية لحزب الله، وإعلان بيروت قبل أسبوع مدينة خالية من الأسلحة.

وشدد سلام على أن تعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن شرط أساسي لاستعادة سلطة الدولة وضمان وحدة القوة العامة في جميع أنحاء الإقليم، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي أيضاً تعزيز مؤسسات الدولة ومواصلة برنامج الإصلاح الذي التزمت به حكومته.

وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار دائم دون انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة النازحين إلى ديارهم وقراهم المدمرة، معتبراً أن ذلك يعيد إلى جدول الأعمال الحاجة إلى التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار والإنعاش.

وسلط الضوء على أن رئيس الجمهورية اللبنانية دعا إلى فتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وهي مبادرة يؤيدها تأييداً كاملاً باسم سيادة الدولة اللبنانية في اتخاذ قرارات الحرب والسلام، مضيفاً: "نواصل السير على هذا الطريق، مقتنعين بأن الدبلوماسية ليست علامة ضعف، بل عمل مسؤول".

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن هذه المفاوضات تبدو صعبة وتتطلب دعماً فعالاً من جميع الأصدقاء والشركاء.

وأعرب سلام في ختام تصريحاته عن شكره للرئيس ماكرون على المبادرة التي أطلقتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بالتنسيق مع سفارة لبنان في فرنسا، بهدف تسهيل حشد المساهمات المالية من الشركات والسلطات المحلية.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

أحدث أخبار التكنولوجيا.. ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب وبميزات إضافية تدريجيًا "واتساب" يختبر اشتراكا مدفوعا جديدا

هاتف Redmi K90 Max

ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز.. إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب

هاتف Poco M8s 5G

ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير بوكو تطلق هاتف Poco M8s 5G

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

