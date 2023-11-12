متحدثا للقوات عبر الراديو.. رئيس أركان إسرائيل يحلق في سماء غزة.. فيديو

حلق رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في سماء قطاع غزة لمشاهدة العملية البرية التي يخوضها جيش الاحتلال وتحدث مع القوات عبر الراديو.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أظهر مقطع فيديو نشره جيش الدفاع الإسرائيلي هاليفي وهو يحدد لواء جولاني في غزة.

وقال اللواء الجولاني، يائير بالاي، عبر الراديو: "نحن الآن نلوح لك بعلم اللواء الأول، وبعلم البلد رقم واحد".

وأجاب هاليفي: "أخبر جميع قواتك أنكم تقومون بعمل مهم، والجميع خلفكم، ويعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بأكمله من أجلكم للتقدم، حتى النصر".

وكان برفقة هاليفي رئيس أركان القوات الجوية الإسرائيلية، عمر تيشلر، وقائد السرب 100، شاي (حجب جيش الدفاع الإسرائيلي اسمه الأخير لأسباب أمنية).