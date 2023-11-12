عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحدثا للقوات عبر الراديو.. رئيس أركان إسرائيل يحلق في سماء غزة.. فيديو

رئيس أركان إسرائيل
رئيس أركان إسرائيل

حلق رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في سماء قطاع غزة لمشاهدة العملية البرية التي يخوضها جيش الاحتلال وتحدث مع القوات عبر الراديو.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أظهر مقطع فيديو نشره جيش الدفاع الإسرائيلي هاليفي وهو يحدد لواء جولاني في غزة.

وقال اللواء الجولاني، يائير بالاي، عبر الراديو: "نحن الآن نلوح لك بعلم اللواء الأول، وبعلم البلد رقم واحد".

وأجاب هاليفي: "أخبر جميع قواتك أنكم تقومون بعمل مهم، والجميع خلفكم، ويعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بأكمله من أجلكم للتقدم، حتى النصر".

وكان برفقة هاليفي رئيس أركان القوات الجوية الإسرائيلية، عمر تيشلر، وقائد السرب 100، شاي (حجب جيش الدفاع الإسرائيلي اسمه الأخير لأسباب أمنية).

إسرائيل العملية البرية القوات الجوية الإسرائيلية هرتسي هاليفي جيش الدفاع الإسرائيلي جيش الاحتلال رئيس أركان إسرائيل رئيس أركان القوات الجوية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا لجنود قتـ لوا بانفجار فتحة نفق في غزة|شاهد

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

موضوعات متعلقة

طوفان الأقصی.. انقطاع التيار الكهربائي عن جنوب إسرائيل

طوفان الأقصى.. تطور جديد بشأن تواجد الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

طوفان الأقصى.. مواجهات بين الفلسطينيين والإحتلال في القدس الشرقية

طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تتجول في كل المستوطنات القريبة من غزة

إسرائيل تستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.. واستنفار على حدود لبنان

الاحتلال يعترف: المقاومة الفلسطينية تسيطر على 7 مستوطنات في محيط غزة

الدفاع الصينية: الولايات المتحدة تفتقر إلى الشجاعة لتصحيح أخطائها

صحف الإمارات| غارات روسية مكثفة على أهداف أوكرانية.. ومأساة لأب مغربي فقد أبناءه الثلاثة

ترشيحاتنا

روسيا تعلن بدء إجلاء مواطنيها من قطاع غزة إلى مصر

دواء جعلني بين الحياة والموت.. خيري رمضان يكشف سبب غيابه مؤخرا

المالية: نجحنا في تدبير نصف مليار دولار تمويل تنموي جديد للمشروعات الصحية والتعليمية

حاجة مش مظبوطة.. لاعب سابق بالأهلي يشن هجوما عنيفا على أداء الفريق

الشيخ سلامة حسن الراضي .. محطات في حياة مؤسس الحامدية الشاذلية

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

مفاجأة ..أحمد فتوح يقترب من الأهلي مجانا.. فيديو

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ