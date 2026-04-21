الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية

أقرت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمويلًا جديدًا بقيمة تزيد عن 2.4 مليار يورو لتعزيز مرونة الطاقة والابتكار المتطور، وذلك خلال معرض هانوفر ميسي، كجزء من استجابة أوروبا لتصاعد التوترات الجيوسياسية، ومخاوف أمن الطاقة، والمنافسة العالمية في التقنيات الاستراتيجية.

وذكر بيان أصدره البنك أن جميع العمليات الجديدة الموقعة مدعومة ببرنامج InvestEU، وتعكس دعم المجموعة المعزز للابتكار ونقل التكنولوجيا ومرونة الطاقة في جميع أنحاء الاقتصاد الأوروبي.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، نيكولا بير -في البيان- "من خلال تخصيص أكثر من 2.4 مليار يورو للاستثمار في شبكات الطاقة والروبوتات والتقنيات المتقدمة، بدعم من برنامج InvestEU، تساعد مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي أوروبا على تحويل الضغوط إلى تقدم ملموس، وذلك بتمويل أمن الطاقة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء التي تدعم قدرتنا التنافسية واستقلالنا الاستراتيجي.. في عصر عدم الاستقرار الجيوسياسي وصدمات الطاقة، لا يُعدّ الاستثمار في الابتكار والبنية التحتية المرنة ترفًا، بل هو سياسة أمن اقتصادي بحتة."

وأوضح البيان أنه في إطار تعاون جديد مع كومرتس بنك، سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي ضماناً بقيمة 250 مليون يورو، مما يُمكّنه من دعم استثمارات تصل إلى ملياري يورو في شبكات الكهرباء في ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه من خلال تقاسم المخاطر في إطار برنامج InvestEU، تُسهم مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في حشد رؤوس أموال خاصة إضافية لمشاريع الشبكة الكهربائية الحيوية لأمن الطاقة، وخفض التكاليف للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتحسين موثوقية النظام للمنازل والشركات.