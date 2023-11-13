عادة تؤدي لبتر القدمين | تحذير مهم لمرضى السكر

يعاني العديد من الأشخاص بسبب مرض السكري، حيث يسبب مرض السكري العديد من المخاطر على الصحة عند الإهمال في التعامل مع مرض السكري.
نصائح يجب اتباعها لعدم التعرض لبتر القدمين
1- ضبط السكري في الدم ومنع ارتفاعه
2- فحص القدمين باستمرار واكتشاف أي تغيرات فيها من حيث لون الجلد أو تقرحات أو تغيرات في الجلد
3- ارتداء أحذية مريحة للقدمين وحتى لا يسبب ضغط على القدمين فلا يجب أن يكون الحذاء ضيقا للغاية أو واسعا.
4- الحرص على ارتداء نوعية شراب جيدة
5- قص أظافرك باستمرار
6- تجنب التدخين لتجنب مشكلات القدم، السكري
7- لا يفضل على مريض السكر الجلوس ووضع قدم على أخرى لأنه بذلك يمنع تدفق الدم للقدمين ويهدد بالبتر.