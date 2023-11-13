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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة تؤدي لبتر القدمين | تحذير مهم لمرضى السكر

القدمين
القدمين

يعاني العديد من الأشخاص بسبب مرض السكري، حيث يسبب مرض السكري العديد من المخاطر على الصحة عند الإهمال في التعامل مع مرض السكري.

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نصائح يجب اتباعها لعدم التعرض لبتر القدمين 

1- ضبط السكري في الدم ومنع ارتفاعه 

2- فحص القدمين باستمرار واكتشاف أي تغيرات فيها من حيث لون الجلد أو تقرحات أو تغيرات في الجلد

3- ارتداء أحذية مريحة للقدمين وحتى لا يسبب ضغط على القدمين فلا يجب أن يكون الحذاء ضيقا للغاية أو واسعا.

4- الحرص على ارتداء نوعية شراب جيدة

5- قص أظافرك باستمرار 

6- تجنب التدخين لتجنب مشكلات القدم، السكري

7- لا يفضل على مريض السكر الجلوس ووضع قدم على أخرى لأنه بذلك يمنع تدفق الدم للقدمين ويهدد بالبتر.

 

السكري بتر القدمين التدخين تدفق الدم اعراض السكري

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