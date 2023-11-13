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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيناريست باهر دويدار يكشف هدف قوات الاحتلال من التصعيد في غزة.. فيديو

السيناريست باهر دويدار
السيناريست باهر دويدار

قال السيناريست باهر دويدار، إن ما يحدث في غزة من ارتكاب جرائم تخطى الخيال.

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وأضاف السيناريست باهر دويدار، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك آلام وغضب واستياء تجاه ما يحدث في غزة"، موضحا: "مثل هذه الأفعال في الدراما لا بد أن يكون لها مبرر لكن ما يفعله الكيان الصهيوني ليس له مبرر".

 

وأشار: "ما يحدث في غزة لا يمكن أن يتحول لعمل درامي"، موضحا: "الوحشية التي يمارسها الاحتلال لا تحدث بشكل تلقائي بل هي متعمدة، وإذا اتفقنا أن الغرض الرئيسي من العملية هو التهجير، فالسبب الذي يجعل الشخص يترك منزله هو أني أفهمه أنه لا يوجد لدي خطوط حمراء".

 

وتابع السيناريست باهر دويدار،: "الاحتلال قاصد أنه يوصل رسالة لأهل غزة والفلسطينيين وللعالم أنه ليس لدي خطوط حمراء، وهذه الرسالة المرجوة من حالة الوحشية المبالغ فيها".
 

السيناريست باهر دويدار غزة جرائم الخيال الدراما الكيان الصهيونى

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