الاحتلال الإسرائيلي يكشف حصيلة هجومه البري على شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصيلة عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مبينا أثر ضرباته على قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس قبل هجوم السابع من أكتوبر الماضي، كان لديها حوالي 30 ألف مقاتل في قطاع غزة، مقسمين إلى خمسة ألوية إقليمية، و24 كتيبة ونحو 140 سرية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف جيش الاحتلال أن كل لواء تابع لحماس لديه مجموعة صواريخ مضادة للدبابات، وفرق قناصة وهندسة، ودفاعات جوية، ومجموعة إطلاق صواريخ.

وأوضح أنه ركز على استهداف قادة الألوية والكتائب، خاصة أولئك الموجودين في شمال غزة حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري، زاعما أن كتائب حماس في شمال غزة تعرضت لـ"ضربات كبيرة" ويكافح الكثير منها لتنفيذ هجمات منظمة واسعة النطاق، بسبب مقتل قادتها في العمليات الإسرائيلية.

وادعى جيش الاحتلال أن مخيم الشاطئ وكتائب درج التفاح التابعة لحماس هي الأكثر تضررا، حيث استشهد نائب قائد كتيبة مخيم الشاطئ والعديد من قادة السرايا و200 ناشط آخر في الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية.

وادعى الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على بعض المعاقل الرئيسية للكتيبة، لكنه مكلف أيضا بمركز القيادة الرئيسي للكتيبة تحت مستشفى الشفاء، وفقا للجيش.

وفي الوقت نفسه، تكبدت كتيبة درج التفاح أيضًا خسائر فادحة في عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي.