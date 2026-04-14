اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الرسمي .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بعد قليل

وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا عاجلا بعد قليل ، تكشف خلاله بالأيام والتواريخ عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الرسمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول .. متى تبدأ الامتحانات ؟

سبق وأن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في وقت لاحق ، عن بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)