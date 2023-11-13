اجتماع بين مسئولين أمريكيين ومصريين حول الأوضاع في غزة

استقبل السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، وفدًا أمريكيًا برئاسة أوزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك.

كما شارك في الاجتماع شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، وسكوت ترنر، نائب المبعوث الأمريكي للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وفد مرافق.

تناول الاجتماع موقف مصر من التطورات الحالية ومختلف جوانب أزمة غزة. وأكد فهمي على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة احترام مبادئ القانون الدولي لحماية المدنيين.

ناقش الاجتماع الجهود المصرية للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة السكان في القطاع.

وتمت أيضًا مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع التأكيد على أهمية التعاون لحل هذه القضايا.

يأتي الاجتماع في سياق الجهود الدولية للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة والتأكيد على ضرورة وقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة.