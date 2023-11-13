لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية حارس عقار إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة فى الشارع

حارس عقار يعتدي على فتاة في الشارع

شهد معاون مباحث قسم شرطة الهرم أنه من خلال مشاهده المقطع المصور ثبت ارتكاب المتهم للواقعة حيث قام بتتبع خط سيرها بالطريق العام حال استقلاله دراجه بخارية بأن استطالت يده مواطن عفتها بان أمسكها من " ثديها " فى شارع خالي من المارهةوما أن قامت بالصراخ فر هاربا خوفا من أن يقوم أحد بالإمساك به وبإجراء التحريات تم التعرف عليهم من خلال وجهه الذى ظهر فى مقاطع الفيديو المصورة وتم تحديد موقع سكنه والقبض عليه.

هـ تك عـ رض في الطريق العام

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هـ تك عرض الفتاة المجني عليها بالقوة والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كامله إذ إنتهز سيرها منفردة بالطريق العام فتتبع خطاها، وما أن تحينت له الفرصة حتي أمسك عجزها " ثديها " عنوة ، مما أخل إخلالا جسيماً بحيائها العرضي وفزعها صياحاً عليه إلى أن هرع هرباً من مسرح الواقعة.