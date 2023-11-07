عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الغسيل.. إصابة طالبة سقطت من الطابق الثاني في الهرم

صدى البلد

أصيبت طالبة في العقد الثاني من عمرها إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة منزلها، بعد اختلال توازنها بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

 

txt

الأكل حرام.. نورا في دعوى خلع: بيضربني على قفايا في الشارع

txt

الليلة بـ700 جنيه.. سقوط 13 فتاة ليل في مداهمة كباريهات شارع الهرم

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على طالبة في العقد الثاني مصابة بكسور إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة منزلها عقب اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل. 

تم نقلها إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بسبب الغسيل اصابة طالبة الهرم قسم شرطة الهرم النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

موضوعات متعلقة

أزهق روحي شخصين.. سقوط هارب من حكمين بالإعدام في العجوزة

ضبط عاطل سرق محتويات كشك كهرباء بالشيخ زايد

سرق تليفون وفلوس.. القبض على لص في سكن الطالبات المغتربات بالعجوزة

ابن عمتها ضيع مستقبلها في دقائق.. القصة الكاملة لـ فتاة البدرشين

الأكل حرام.. نورا في دعوى خلع: بيضربني على قفايا في الشارع

ابن اختي عمل العيب.. والد فتاة البدرشين: رجعت من الشغل لقيت المصيبة

إعترافات ذئب البدرشين: سرقت مفتاح شقة خالي واعتديت على بنته

بعد فاجعة شقة الطالبية.. حريق وحدة سكنية في الدقي مأساة جديدة

ترشيحاتنا

اليابان في صف أمريكا.. بلينكن يحشد دول السبع وراءه بشأن غزة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

4 مشاهد تؤكد حدوث انفلات معركة كبرى بالمنطقة..هل من عاقل يوقف الكارثة؟

حلق بالأذن وطلاء أظافر وخاتم.. سعد لمجرد يثير الجدل فى حفل بأبو ظبى

أثناء حلف اليمين.. رسالة رئيس مجلس الدولة للقضاة الجدد

سي إن إن: العالم ينقلب على إسرائيل لحربها على غزة وقتلها الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزة لا تنام.. مقطع فيديو قصير يرصد كيف يعيش الفلسطينيون بالليل

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

فيديو

إسرائيل تستهدف سكان غزة بأسلحة بيولوجية .. ماذا جاء في التقرير الطبي الأخطر؟ «فيديوجراف»

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ