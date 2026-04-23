وزارة الحرب الأمريكية تعلن اعتراض ناقلة النفط الإيرانية "ماجستيك إكس" بالمحيط الهندي

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الخميس، اعتراض ناقلة النفط الإيرانية "ماجستيك إكس" بالمحيط الهندي.

وذكرت وزارة الحرب، في بيان عبر منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية نفذت عملية اعتراض بحري لسفينة النفط الإيرانية "ماجستيك إكس" الخاضعة للعقوبات.

وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل النفط من إيران، في المحيط الهندي ضمن منطقة تقع تحت مسئولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت أنها ستواصل جهودها في إنفاذ القانون البحري العالمي لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم الدعم المادي لإيران.

وأكدت أنه لا يمكن استخدام المياه الدولية كغطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات، وستواصل وزارة الحرب الأمريكية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري.