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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيازة مخدرات ومقاومة السلطات..السجن 9 سنوات وغرامة 105 آلاف جنيه لعاملي دار السلام

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تاجري الحشيش في دار السلام بـالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه عن الاتجار بالمخدرات وبمعاقبة كل منهما بالسجن 3 سنوات وتغريمهما 5 آلاف جنيه عن حيازة السلاح الناري ومقاومة السلطات ومصادرة السلاح والذخيرة والمخدر المضبوطين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8855 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1681 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين علي محمد، 32 سنة، عامل، وأحمد محمد، 25 سنة، عامل بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين وإحرازهما سلاحا ناريا غير مششخن "خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما يستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.

مقاومة السلطات

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بمقاومة موظف عام بالقوة والعنف وهو الرائد عبد الرحمن رجائي معاون مباحث قسم شرطة دار السلام والقائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وسببهما بأن قام المتهم الثاني بتهديده بإشهار السلاح الناري موضوع الاتهام السابق لثنيه عن ضبطهما حال إحرازهما وحيازتهما الجوهر المخدر موضوع الاتهام الأول ولم يبلغا مقصدهما حال تواجد المتهم الأول على مسرح الواقعة للشد من أزره.

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شهادة معاون المباحث

وأوضحت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن رجائي معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بشأن ضبط المتهم الأول وردت إليه معلومة مفادها تواجده حال اتجاره وتزويعه المواد المخدرة فانتقل إلى محل تواجده وأبصره يتبادل البيع والشراء بجوار السيارة محل الضبط محرزًا كيس بلاستيكي بداخله لفافات تحوي قطع لجوهر الحشيش المخدر فاستوقفه وضبطه واستخلص الكيس البلاستيكي منه ورفقته المتهم الثاني بداخل السيارة فضبطهما وحال ذلك قاوم المتهم الثاني بأن أشهر سلاح ناري مهددًا إياه إلا أنه تمكن من ضبطه واستخلصه منه وتبين أنه سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة وتبين أنه بداخل الكيس البلاستيكي عدد 147 لفافة وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ مالي وعدد 2 هاتف جوال وبمواجهتهما أقر بإحرازهما للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارتهما والسيارة لتسهيل انتقالهما.

محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة مخدرات حشيش سلاح ناري مقاومة السلطات

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