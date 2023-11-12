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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضايا الدولة تعلن آخر موعد لسحب ملفات التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

أكدت هيئة قضايا الدولة، أن يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر الجارى آخر موعد لسحب ملفات التقديم لقبول طلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة2023

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وبدأ المتقدمون للوظيفة في سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، فى شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم 4 إلى 16 نوفمبر. 

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 إلى 23 نوفمبر.

البيانات المطلوبة

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16 ديسمبر إلى 11 يناير، طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة.

وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

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وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

شروط التعيين

ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمره على 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح جميع الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

هيئة قضايا الدولة وظائف الحقوق الشريعة والقانون الشرطة

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