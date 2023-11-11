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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره | صور

محكمة قليوب
محكمة قليوب

افتتح اليوم السبت الموافق ١١ من نوفمبر ۲۰۲۳ المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة قليوب بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء

والمحامين واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة السادة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام ١٩٦٢، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.

وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطارخطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين. وفي ختام اللقاء هنا الوزير القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ  العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.

محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
محكمة قليوب قبل وبعد التطوير
المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة الاسرة محافظ القليوبية وزير العدل

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