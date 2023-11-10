تطالبه بدفع 500 ألف جنيه كتعويض.. والزوج يلاحقها بدعوى نشوز

شهدت محكمة الأسرة بأكتوبر، قصة خداع فتاة وأسرتها لموظف تقدم لخطبتها وبعد اتمام الزواج ظهرت الأسرة والفتاة على حقيقتهم.

القصة بدأت عندما تقدم «حلمي» لخطبة «ليلى» بعد أن دله أحد جيرانه على الفتاة وأن أسرتها ذو سمعة طيبة ومحترمة وتعاملهم مع غيرهم بمنتهى الود والحب، وأنه سيحظى حظًا كبيرًا لو تزوج بتلك الفتاة، لم ينتظر حلمى كثيرا وتقدم لخطبتها لأن المواصفات التي ذكرها جاره هي التي يريدها في زوجته المستقبلية.

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لم تصبه الدهشة عندما ذهب لرؤية الفتاة وأهلها والتحدث معهم عندما وجد من الحب والترحاب والود في التعامل معه منذ أول وهلة بعدما أفهمه جاره أنها أسرة طيبة ومحترمة، انتاب حلمي سعادة غامرة عندما أحس بارتياح شديد في التعامل مع الفتاة وتلك الأسرة وقرر الإسراع في الزواج منها.

طلبات الزواج

أحس حلمي بشيء غريب عندما كان يناقش تفاصيل ومستلزمات الزواج مع أسرة الفتاة لمغالاتها في الطلبات وعدم التعامل معه وفق المتعارف عليه ولكن حالته المادية الميسورة ورغبته في اتمام الزواج من هذه الفتاة المحترمة جعلته يقبل كل ما طلبوه خاصة وأنه علم أن هناك الكثير من تقدم لخطبتها ولكنها رفضتهم وأحس أن السبب في ذلك هو الماديات.

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زواج سريع

بعد أشهر من الزواج بدأت الفتاة تطالب زوجها بشراء ذهب آخر لها بخلاف الشبكة التي أتى بها والتي تعدت النصف مليون جنيه ووافق على ذلك وبدأ يغرقها بالهدايا إلى أن جاء يوم طلبت فيه سيارة لنفسها فرفض خاصة وأنها لا تعمل ولا تحتاج للتنقل كثيرًا ولكنها أصرت فنشبت الخلافات بينهما وتركت المنزل لزوجها..

أسرة العروسة

ذهب حلمي إلى أسرتها فوجد أناس آخرين غير الذين تعامل معهم قبل الزواج وطالبوا منه تطليق ابنتهم وتعويضها التعويض المناسب منه وطالبوا منه مبلغ مالي كبير كتعويض تجاوز 500 ألف جنيه، وقاموا بالتشهير به وملاحقته بالبلاغات والقضايا، واتهموه بتبديد المنقولات والمصوغات..

لم يجد الزوج سوى محكمة الأسرة وتقدم لها دعوى نشوز ضد زوجته مطالبًا بعودتها وعدم الخطأ في حقها من جانبه على عكس ما فعلت هي به، فقررت المحكمة تأجيل القضية للدور الأول من شهر ديسمبر المقبل.