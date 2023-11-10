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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدًا.. التسجيل الإلكتروني لطلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

غدًا.. إتاحة التسجيل
غدًا.. إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات التعيين بقضايا الدولة

أتاحت هيئة قضايا الدولة، غدًا السبت، التسجيل الكترونيا لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بطلبات التعيين  فى وظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، وذلك بدا من الغد حتى 23 نوفمبر الشهر الجارى.

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وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg.

مرحلة سحب ملف التقديم

بدأت مرحلة سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال من يوم السبت الماضى الموافق 4/11/2023 ومستمرة حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

مرحلة تسجيل البيانات

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

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خطوات التقديم 

ويقدم موقع صدى البلد خطوات التقديم إلكترونيا للالتحاق بالوظيفة:-

 

-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.

 

- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.

 

- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

 

- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.

- يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.

 

- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.

 

- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة وظائف الشرطة الحقوق كلية الشريعة والقانون

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