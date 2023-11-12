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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لبحث تعزيز التعاون القضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي

وزير العدل يستقبل
وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي والنائب العام

استقبل اليوم الأحد، المستشار/ عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة بـالعاصمة الإدارية الجديدة نظيره الصومالي حسن معلم محمود وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي، وسليمان محمد محمود النائب العام الصومالي، والوفد المرافق لهما، وبحضور مساعدي وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والإعلام.

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ومن جانبه رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، مُشيراً إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية وإعداد برنامج تدريبي لهم في المركز القومي للدراسات القضائية والمحاكم المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومشروعات وزارة العدل الرقمية.

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واصطحب المستشار عمر مروان وزير العدل نظيره الصومالي والوفد المرافق له في جولة تفقدية لقطاعات وزارة العدل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية ، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها.

وأبدى وزير العدل الصومالي سعادته باللقاء، مشيداً بالتطور العمرانى والارتقاء الإدارى الذى شاهده، مؤكداً على دور مصر المحوري في دعم جمهورية الصومال، وتقديره لما شاهده من تطوير في منظومة التقاضي ورغبته في نقل الخبرات المصرية إلى جمهورية الصومال.

المستشار عمر مروان وزير العدل وزير العدل الصومال وزير العدل الصومالي النائب العام الصومالي

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