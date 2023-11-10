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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدًا.. إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

غدًا.. إتاحة التسجيل
غدًا.. إتاحة التسجيل الإلكتروني بوظيفة بالنيابة الإدارية

تبدأ هيئة النيابة الإدارية، غدًا السبت، إتاحة التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري.

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شروط التقديم

ويُشترط في المتقدم الآتى:

- التسجيل من خلال الموقع الرسمي www.ap.gov.eg.

 

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

 

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

 

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

 

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

 

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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ضوابط التسجيل

ويراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان.

سحب وتقديم الملفات

على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٣، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.

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