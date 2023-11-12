بينهم أردني.. المشدد من 3 لـ10 سنوات لعصابة يتزعمها مسوق أدوات تجميل

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على عصابة يتزعمها مسوق أدوات تجميل بمشاركة أردني الجنسية بـالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات وبتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

منطوق الحكم

وجاء منطوق الحكم حضوريا بمعاقبة إسلام خلف بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، ومعاقبة محمد محمود وأحمد عبد الرحمن وطارق عمر الأردني الجنسية غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات وبتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإلزام المتهمين بنفقات إقامة وإعادة المهاجرين المهربين لمصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين إسلام خلف، 27 سنة، يعمل بتسويق أدوات تجميل وملابس، ومحمد محمود، 49 سنة، حاصل على دبلوم تدريب مهني، وأحمد عبد الرحمن، 36 سنة، صاحب مكتب مقاولات عامة، وطارق عمر، أردني الجنسية بدائرة قسم شرطة النوهة بمحافظة القاهرة بتهريب وآخرين مجهولين حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير شرعية وبغرض الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية" المجني عليهم بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

تهريب المهاجرين

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الأول بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية"، وارتكبوا تزويرًا في محرر عرفي وهو تأشيرة دخول دولة أجنبية بأن اصطنعوها على غرار المحررات الصحيحة.

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وأكدت شهادة أشرف محمد، 29 سنة، صاحب محل بيع وصيانة أجهزة حاسب آلي، باعتباره أحد الضحايا من المجني عليهم، أنه في إطار سعيه للسفر إلى دولة إيطاليا بحثًا عن فرصة عمل فتواصل مع المتهم الأول عقب أن شاهد إعلان على صفحة شركة بيتا ترافيل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واتفق معه على تجهيز أوراق سفره جوًا بطريقة مشروعة إلى دولة إيطاليا عن طريق السفر إلى دولة صربيا جوًا، ومن هناك سوف يقوم بربطه ببعض المهربين لتسهيل هجرته إلى دولة إيطاليا برًا مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه مصري.

وأضاف أنه تقابل مع المتهم الثاني داخل مكتب بيتا ترافيل، وأنه تقابل مع المتهم الثالث في ذات المكتب وسلمه مبلغ وقدره 20 ألف جنيه مصري من المبلغ المتفق عليه مع الأول.