النائب محمد أبو العينين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بشأن توطين الصناعة المصرية وتطوير الصادرات، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث دائما عن دعم الصناعة، وتطوير المنتج المصري المحلي، مع تخفيف وتيرة الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين شدد على أن هدف مصر يجب أن يكون كيف نصبح دولة صناعية متقدمة وأن نندمج في صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية وأن ننهض بالصادرات الصناعية.

وتابع النائب محمد أبو العينين خلال كلمته قائلا: إن تحقيق ذلك يتطلب توطين الصناعة في جميع المحافظات من خلال مناطق صناعية متخصصة وفق موارد وإمكانات كل محافظة بما يخلق تخصص إنتاجي، ووضع منظومة جديدة لتشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة لكى تكون صناعات مغذية ومكملة وبما يسهم في تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة فيها ويرفع انتاجيتها ويزيد تنافسيتها وقدرتها على التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لأي اقتصاد، مشيرا الى أن النهوض بها يتطلب توطينها في مدن صناعية متخصصة تجمع الصناعات الصغيرة والكبيرة لكى تعمل الصناعات الصغيرة كصناعات مغذية ومكملة، مؤكدا على ضرورة أن تتوافر بهذه المدن جميع الخدمات من مدارس فنية وجامعات متخصصة ومراكز تكنولوجية وأماكن سكن وبنوك ومعارض.