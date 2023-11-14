وحدة الطفل بسيناء تنفذ ندوات للحد من العنف والتنمر بين الطلبة

نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء 4 ندوات للحد من العنف والتنمر بين طلبة المدارس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.



وقالت مني علي أبو بكر مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء، أن الندوات ضمن مبادرة "هنبني ولادنا"، وبالتنسيق مع حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم وحنان المداح مديرة الشئون التنفيذية بالمديرية ومصباح أحمد العريف مدير منطقة وعظ شمال سيناء وطارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء وفتحي عثمان مسؤول التثقيف الصحي بالمديرية.



أضافت أبو بكر أن الندوات عقدت في المدرسة اليابانية المصرية بالعريش، مدرسة الجيل الجديد الابتدائية بالعريش ، مدرسة بئر العبد التجريبية لغات ، مدرسة المعنية الابتدائية لغات.



وأشارت الي أنه تم مناقشة مشكلة العنف والتنمر من خلال عقد تدريبات لتعزيز الثقة بالنفس والتواصل والمشاركة من خلال مدربين معتمدين بديوان عام المحافظة.



وقامت مديرة الوحدة بزراعة زهرة بالمدرسة اليابانية تم تسميتها زهرة حماية الطفل وذلك لتذكير الطلبة كلما رأوها بالمناقشة التي تمت معهم واهمية التسامح وزرع الخير في قلوب البعض ونبذ العنف.







