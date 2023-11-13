بتعليمات من المحافظ.. لجنة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للفلسطينيين العالقين بشمال سيناء



قامت ادارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري محافظة شمال سيناء بعمليات تفتيش علي اللحوم والوجبات الغذائية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء، بناء علي تعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وتكليف الدكتورة عبير حجاب مديرة مديرية الطب البيطري بشمال سيناء.

وقد ضمت اللجنة كل من :د.عمر عبد الفتاح مدير إدارة المجازر والتفتيش، د.نيفين الاهتم رئيس قسم التفتيش ، د.محمد عبد العزيز رئيس قسم التفتيش بالإدارة.

الوجبات المقدمة:

قامت اللجنة بالمرور على المطابخ الخاصة بمؤسسة مصر الخير بقرية السبيل وشارع البحر ، وذلك للكشف علي الوجبات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين العالقين في مدينة العريش .، وتم التأكد من صلاحية اللحوم ونظافة المطابخ ، وتوافر الاشتراطات الصحية لمكون الوجبات .

صرح بذلك د.عمر عبد الفتاح محمد مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم مديرية الطب البيطري شمال سيناء.