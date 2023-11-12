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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع الجامع الأزهر.. شباب شمال سيناء تنظم ندوة "مكانة الإنسان فى الإسلام"

برنامج الرواق الأزهرى
برنامج الرواق الأزهرى في سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فعاليات الأسبوع الثانى من برنامج الرواق الأزهرى (النسخة الثانية) سلسلة ندوات توعية دينية ذات طابع إجتماعي وتنموى  بعنوان ( مكانة الإنسان فى الدين ) ، وذلك بمراكز الشباب في مدن وقرى المحافظة.

يأتي ذلك فى سياق البروتوكول المشترك الدائم والمثمر بين وزارة الشباب والرياضة والجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  وجيهان حنفى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين و إيهاب حسن عبد الوهاب مديرعام مديرية الشباب والرياضة ، ومتابعة الدكتور عبد الله محي الدين مدير إدارة البرامج الثقافية بالأدارة المركزية لتنمية النشء .

حيث تم تنفيذ ندوة بمركز شباب نجيلة التابع لأدارة رمانه،  وتأتي الندوة فى إطار التقويم الفكرى والعقائدي للنشء وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة و نبذ الأفكار المنحرفة والثقافات المشوهة والرديئة بالمجتمع .


خمسة أشهر:


حيث تجرى  الفعاليات يوم السبت من كل أسبوع على مدار خمسة أشهر متصلة ، بعدد من مراكز الشباب بالتنسيق مع إدارات الرواق الأزهرى بمختلف المحافظات .

حاضر فى ندوة الواعظ سامح سليمان حسين محمد ، ومتابعة وتنسيق مشترك مع حسين عبد العزيز مدير إدارة الرواق الأزهرى .
 

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