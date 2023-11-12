إعلام شمال سيناء ينظم لقاء للتعريف بمبادرة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك بالعريش

نظم مركز إعلام قطاع الإعلام الداخلى بمحافظة شمال سيناء ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، لقاءا حول حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك والذي عقد اللقاء بالمقر الشتوى للجمعية بالساحة الشعبية بمدينة العريش.

ودار اللقاء حول المشاركة السياسية لبناء المجتمع وحرية الاختيار من منظور دينى.

وقال عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام العريش، إن اللقاء حاضر فيه الشيخ الدكتور أسامه محمد إمام مسجد المالح بأوقاف شمال سيناء والمهندس شرف خلف رئيس جمعية روافد الخير ولفيف من أعضاء وعضوات الجمعية.

وأكد على أهمية المشاركة السياسية فى الاستحقاق الدستورى ديسمبر القادم مشيرا إلى اختيار الأنسب والأفضل.

وتناول مدير مركز إعلام العريش فى حديثه أهداف حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك، وذكر أسماء المرشحين الأربعة ورموزهم الانتخابية .

الأنسب للرئاسه:

وتحدث الشيخ أسامة محمد، حول المشاركة السياسيه انها ذات اصل تشريعى والإسلام ينأى بالمسلمين ان يكونوا عاله فلابد ألا يتحدث غيرنا باسمنا، وان يدلو كل بدلوه ويختار من يشاء ويراه الأنسب للرئاسة .

ولفت انتباه الجميع إلى معركة الوعى التى نعيشها الآن ، فهي من أشد الحروب التى يلجأ إليها العدو وان الانتخاب بمثابة شهاده والمتخلف عنها اثم.

كما تم الرد على استفسارات وتساؤلات الحضور ومنها :

لماذا نشارك فى ظل زيادة الأسعار ؟.، وماذا افعل اذا عرض على رشوة انتخابيه من أنصار احد المرشحين ؟.وبالفرض مواطن لا يريد المشاركة هل هناك خطأ دينى ارتكبه الفرد؟.

بينما أوصى الحضور بالنزول والمشاركه لاختيار الرئيس القادم لبناء المجتمع والحفاظ على مقدرات الدولة . وضرورة التسلح بالوعى ومواجهة التحديات التى تواجه الدولة .

وضرورة عمل مناظرة بين المرشحين الثلاثه للرئيس للتعرف عليهم وعلى برامجهم الانتخابيه. وأكد الجميع على أن المشاركة فى الانتخابات بنسبة كبيره سيعطى الدولة المصريه وضع وهيبه على مستوى العالم .