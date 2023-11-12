أوقاف شمال سيناء تواصل عقد لقاءات البرنامج التثقيفي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة

واصلت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، اليوم "الأحد" عقد لقاءات البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم بمدارس محافظة شمال سيناء ، في مختلف المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس ( ابتدائي - إعدادى- ثانوى ) للأسبوع الثالث على التوالي.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

نخبة من العلماء :

انطلق البرنامج، بدايةً من يوم الأربعاء الماضي ٢٠٢٣/١١/١م ، وتستمر فعاليات البرنامج حتى الأربعاء ٢٠٢٣/١١/٢٩م ، بمشاركة نخبة من العلماء أئمة المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء.

وتأتى هذه اللقاءات ضمن عدد (٣٥) لقاء بالبرنامج التثقيفي تقيمه مديرية أوقاف شمال سيناء بالمدارس خلال شهر نوفمبر 2023م.

