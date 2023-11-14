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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الطبية يبحث تصدير الدواء والمستلزمات إلى فنزويلا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وفد من المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية مع وزير خارجية فنزويلا  والوفد المرافق له في اجتماع جرى تنظيمه بسفارة فينزويلا بالقاهرة، وذلك لمناقشة تصدير الأدوية من مصر إلى فنزويلا لسد العجز في الأدوية لدى "كاراكاس" والتعاون في قطاع تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية ومنتجات العناية بالجسم و مستحضرات التجميل.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري، إن اللقاء تناول عدد من النقاط الرئيسية أبرزها عمل مقاصة لتصدير الأدوية المصرية إلى فنزويلا مقابل استيراد النفط من هناك في إطار مساعي تخفيف الضغط على العملة الصعبة في مصر.

وأشار جورج إلى أن تصدير الدواء المصري مقابل استيراد النفط من فنزويلا جرى التنسيق له والمشاورات مع وزارة البترول المصرية، لافتا إلى أن قيمة الصفقة المرتقبة تصل إلى 300 مليون دولار ستساهم في زيادة صادرات الدواء كما توفر جزء من احتياجات البترول في مصر.

وشدد الدكتور ماجد جورج على استمرار مساعي المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية على زيادة الصادرات إلى كافة الأسواق في ظل خطة المجلس لتعظيم الصادرات وزيادتها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % سنويًا رغم الظروف والتحديات.

الأدوية المصرية الأدوية والمستلزمات الطبية التصديري للصناعات الطبية الدكتور ماجد جورج المجلس التصديري للصناعات

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