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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

العلاج بالخلايا الجذعية أحدث صيحة لمنع تساقط الشعر

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

تساقط الشعر من المشكلات الشائعة التي تعاني منها النساء كما يعاني حوالي من 60% إلى 70% من الفتيات، من مشكلة تساقط الشعر لأسباب مختلفة، قد تكون وراثية أو سوء تغذية أو لأسباب مرضية نتيجة نقص الحديد في الجسم أو وجود بؤرة صديدية في الأسنان أو المسالك البولية أو في أى مكان في الجسم، كل هذه الأمور تساعد وتحفز على تساقط الشعر.

ومن خلال برنامج "هي وبس" استضافت الإعلامية رضوى الشربيني ،الدكتورة طاهرة لهيطة، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة، وقدمت الإعلامية رضوى الشربيني على شاشة “سي بي سي سفرة”، طريقة تطبيق علاج تساقط الشعر بحقن الخلايا الجذعية على الهواء في فروة الرأس.

وقالت الدكتورة طاهرة لهيطه أن الخلايا الجذعية لعلاج تساقط الشعر تتم بطريقتين، يمكن حقنها في فروة الرأس مثل البلازما، أو توزع الخلايا الجذعية على فروة الرأس، باستخدام جهاز الديرمابن لتفتيح مسام الجلد فيها، وهو عبارة عن قلم به إبر دقيقة يتم تمريرها على فروة الرأس تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي يسهم في امتصاص الخلايا الجذعية وامتصاصها بدرجة أكبر، بدلًا من حقنها.

وأفادت أن غالبًا ما تظهر نتائج الحقن بالخلايا الجذعية من الجلسة الأولى، ويتراوح عدد الجلسات من 4 إلى 6 جلسات، أو وفقًا لما يحدده الطبيب المعالج حسب حالة تساقط الشعر.

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وأضافت أن توجد سلوكيات خطأ عليكِ التوقف عنها لصحة شعرك 
التوقف عن عمل البروتين والكيرياتين وغيره من مركبات فرد الشعر.
التوقف عن وضع عدد كبير من طبقات الحجاب.
استبعاد أقمشة حجاب الشيفون الصناعي.
استشوار الشعر بعد ساعة من الاستحمام وبعد الحرارة عن جذور الشعر.
أكلات تساعد على نمو الشعر من جديد:
(الجرجير والسبانخ النيّة وأوراق الملوخية والبنجر والتفاح والفلفل الأحمر والكبدة بأنواعها والعسل الأسود)

رضوي الشربيني تساقط الشعر الشعر النساء سوء التغذية الحديد

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