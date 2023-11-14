عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 70 محضر إشغال طريق في مركز بنى مزار بالمنيا

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام ، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

محافظ المنيا: إزالة 42 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية

قافلة بيطرية من جامعة المنيا إلى قرية دير أبو حنس بـ ملوي

 

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات تفتيشية بشوارع المدينة، حيث أسفرت عن تحرير70 محضر إشغال طريق بـ"قرية صندفا" ، بالإضافة إلى قيام حي شرق بالتنسيق مع إدارة الاشغالات والإزالات برفع الإشغالات والباعة الجائلين أعلى كوبري هيلتون لتيسير حركة السير، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية إعاقة الحركة المرورية إدارة الاشغالات الباعة الجائلين الشوارع الرئيسية الطريق العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ترشيحاتنا

يحتجز نجله داخل ورشة موبيليا ويهدد بانهاء حياته| تفاصيل

أين أنت نتنياهو؟.. مسيرات حاشدة لعائلات رهائن حماس تجتاح تل أبيب |فيديو

شخص ينصب على آخر بزعم قدرته على إلحاق شقيقه بكلية عسكرية

وزير الخارجية : الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية ترقى لجرائم الحرب

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

نجم الزمالك السابق: فتوح ماضي في الأهلي ويكرر سيناريو إينو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ