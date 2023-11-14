تحرير 70 محضر إشغال طريق في مركز بنى مزار بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام ، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات تفتيشية بشوارع المدينة، حيث أسفرت عن تحرير70 محضر إشغال طريق بـ"قرية صندفا" ، بالإضافة إلى قيام حي شرق بالتنسيق مع إدارة الاشغالات والإزالات برفع الإشغالات والباعة الجائلين أعلى كوبري هيلتون لتيسير حركة السير، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.