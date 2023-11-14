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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسبب الجلطات ونزيف المخ.. خبيرة تغذية علاجية تحذر من مخاطر السمنة

السمنة
السمنة

أكدت الدكتورة سارة المهدي، خبيرة التغذية العلاجية، أنه أحيانا يحدث كسور في العظام، نتيجة زيادة الوزن، إضافة إلى أن السمنة تسبب مرض ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والجلطات، ونزيف في المخ.

وقالت سارة المهدي، خلال لقاء لها لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز النجار"، إن 90% من معظم الأمراض تحدث نتيجة السمنة، مؤكدة أن مخاطر السمنة على صحة الإنسان عديدة.

 

ليس لها أي مخاطر.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس التخسيس “وان دايت”، أمن على الصحة خاصة أنه مكون من أعشاب طبيعية، وليس لها أي مخاطر.

التغذية العلاجية لعظام السمنة تصلب الشرايين الجلطات

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