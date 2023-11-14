3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

يعتبر مرض ​الذئبة أحد الأمراض المناعية وهو غير معدٍ، ويؤثر مرض الذئبة على أجزاء مختلفة من الجسم، نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجته الذاتية والذي يعتبرها أنسجة غريبة مما يسبب التهابًا.

فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة

وفي بعض الحالات تسبب الإصابة بالذئبة تلفًا دائمًا للأنسجة، وهو ما يؤثر على الجلد والمفاصل والقلب والرئة والكلى وخلايا الدم والدماغ، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك" الطبي.

ويحدث مرض الذئبة عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم أنسجته الخاصة، لسبب غير معروف، وهناك بعض الأشخاص والفئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة من غيرهم، ومن أبرزهم ما يلي :

فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة

_ تصاب النساء به أكثر من الرجال، ومع ذلك يمكن لأي شخص أن يصاب به.

_ يحدث غالبًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عامًا، ولكن يمكن أن يحدث في مرحلة الطفولة أو في وقت لاحق من الحياة.

_ التاريخ العائلي للإصابة بالذئبة أو أي مرض من أمراض المناعة الذاتية الأخرى يزيد من فرض الإصابة به.