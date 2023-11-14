احترس.. عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان

يحدث سرطان الخصية عندما تبدأ مجموعة الخلايا بالنمو في الخصيتين الموجودة بكيس الصفن، وهو كيس جلدي مرن أسفل العضو الذكري، وتنتج الخصيتان الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون.

عوامل تزيد من خطر الإصابة سرطان الخصية

ولا يعد سرطان الخصية من أنواع السرطان الشائعة، ويُمكنه أن يُصيب الأشخاص في أي عمر، لكنه يحدث عادة بين سن 15 و45 وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وغالبًا ما يكون المؤشر الأول للإصابة بسرطان الخصية ظهور كتلة أو بروز على إحدى الخصيتين؛ حيث تنمو الخلايا السرطانية سريعًا، وكثيرًا ما تصل إلى خارج الخصيتين لتنتشر في أماكن أخرى من الجسم.

وهناك العديد من العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الخصية، ومن أبرزها ما يلي :

_ عدم نزول الخصية وهي الحالة التي تسمى بالخصية المعلقة؛ حيث تتكون الخصيتان في البطن أثناء نمو الجنين، وينزلان في كيس الصفن قبل الولادة، في حال عدم نزول إحداهما، يصبح الشخص معرّضًا بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان الخصية.

عوامل تزيد من خطر الإصابة سرطان الخصية

_ تزداد خطورة الإصابة حتى في حال إجراء جراحة لتحريك الخصية إلى كيس الصفن.

_ وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الخصية، فإذا كان لدى عائلتك تاريخ مَرَضي للإصابة بسرطان الخصية، فمن المحتمل أن يزداد لديك خطر الإصابة به أيضًا.

_ بالنسبة للشباب البالغين، ويمكن أن تحدث الإصابة بسرطان الخصية في أي سن، لكن الإصابة تكون أكثر شيوعًا بين المراهقين واليافعين فيما بين 15 و45 عامًا.

_ أصحاب البشرة البيضاء؛ حيث يكون سرطان الخصية أكثر شيوعًا لدى الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء.