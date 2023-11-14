كيف تعرف أنك مصاب بفرط نشاط المناعة؟

الكثير من الأشخاص ممن يعانون فرط نشاط المناعة يواجهون مشكلات صحية تؤدي للإصابة بأمراض عديدة ولكن قليلا منهم ما يعرف أن فرط نشاط المناعة يسبب اضطرابات صحية.

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine فإن فرط نشاط جهاز المناعة من المشكلات الصحية الشائعة ولكن لايوجد معرفة كافية عنها لدى كثيرين.

إذا ولدت بجينات معينة، فقد يتفاعل جهاز المناعة بشكل سيئ مع المواد الموجودة في البيئة والتي عادة ما تكون غير ضارة وتسمى هذه المواد المواد المسببة للحساسية.

إن وجود رد فعل تحسسي هو المثال الأكثر شيوعًا لجهاز المناعة المفرط النشاط والغبار والعفن وحبوب اللقاح والأطعمة هي أمثلة على المواد المسببة للحساسية.

واليكم بعض الحالات الناجمة عن فرط نشاط جهاز المناعة هي:

الربو. يمكن أن تسبب الاستجابة في رئتيك السعال والصفير وصعوبة التنفس. يمكن أن ينجم الربو عن مسببات الحساسية الشائعة مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو عن طريق مهيج مثل دخان التبغ.

الأكزيما. تسبب مسببات الحساسية طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة يعرف باسم التهاب الجلد التأتبي.

التهاب الأنف التحسسي: العطس وسيلان الأنف والاستنشاق وتورم الممرات الأنفية بسبب مسببات الحساسية الداخلية مثل الغبار والحيوانات الأليفة أو مسببات الحساسية الخارجية مثل حبوب اللقاح أو العفن.