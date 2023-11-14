عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدرته وخلصت عليه.. تفاصيل مقـ.ـتل فني ميكانيكي على يد والدة زوجته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جريمة بشعة هزت أرجاء مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، أقصى جنوب الصعيد، بعدما تملك الشيطان من قلب أم في نهاية العقد الخامس من العُمر، ولم تخشَ أن تُصيب نجلتها بالحزن والأسى طيلة ما تبقى من عمرها.

وظلت تسهر الليالي تُدبر أمر جريمتها البشعة بمساعدة زوجها، ثم تخلصت من زوج نجلتها الثلاثيني الذي يعمل ميكانيكيا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز جهينة في سوهاج؛ وذلك لما بينهما من تعاملات مادية تقترب من 2 مليون جنيه.

وكانت وقعت المتهمة للمجني عليه على 6 إيصالات أمانة كل منها بمبلغ 300 ألف جنيه بإجمالي مليون و800 ألف جنيه، أراد على إثر ذلك المجني عليه شراء نصف منزل المتهمة وزوجها؛ ما نتج عنه تدبير خطة شيطانية للتخلص منه دون علم زوجته الممرضة العشرينية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود بلاغ من المدعوة (آية. ا. س- 25 سنة- ممرضة- وتقيم دائرة المركز)، إلى الرائد عمرو مدني، رئيس مباحث المركز، يفيد بتغيب زوجها الثلاثيني (محمد. م. ا- 31 سنة- فني ميكانيكي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي دائرة المركز- ويقيم بذات الناحية).

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد رأفت رشوان، رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم أحمد عزازي، مفتش مباحث المركز، ووحدة مباحث مركز شرطة جهينة، برئاسة الرائد عمرو مدني، وبتكثيف الجهود تبين أن وراء اختفاء الزوج، والدة زوجته؛ لما بينهما من تعاملات مادية تصل إلى ما يقرب من 2 مليون جنيه.

مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يقدم خدماته العلاجية والطبية للمطار الدولي|تفاصيل

صحة سوهاج: مكافأة 3 ممرضين وإحالة 4 أطباء للتحقيقات بمستشفى المراغة

وعلى الفور تم ضبط المتهمة واستجوابها وبتضيق الخناق عليها اعترفت المدعوة (حنان. ش- 49 سنة- ممرضة- وتقيم دائرة المركز)، ان سبق ومضت ايصالات أمانة لزوج نجلتها المجني عليه بمبلغ مالي يبلغ مليون و800 ألف جنيهًا، وأراد أن يأخذ نصف منزلها مقابل تلك الايصالات إلا أنها رفضت ذلك.

وهددها زوج نجلتها برفع تلك الإيصالات بالمحكمة ومقاضاتها ما لم تقبل بطلبه، فـ دبرت له خطة للتخلص منه، بدأت الخطة باستدراجه بمنزلها ليلًا ووضع المخدر له في كوب العصير، ثم استطاعت أن تأخذ إمضاءته على 6 إيصالات أمانة بمبلغ مالي مليون و800 ألف جنيه؛ من أجل ضمان حقها وأنه لن يستطيع مقاضاتها خوفًا من تلك الإيصالات التي مضى عليها.

وخشيت أن يُقاتلها عقب إفاقته من المخدر وعلى الفور استنجدت بزوجها والد زوجة المجني عليه، وهشما رأسه بقطعة من الخشب ثم ألقوا بجثته ليلًا بمحل العثور عليه، لتتفاجئ نجلتهما آية زوجة المجني عليه بما فعلاه والداها من جريمة هزت أرجاء محافظة سوهاج.

وعقب التحقيقات التي استمرت لعدة ساعات، وبعد تمثيل الجريمة، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة وزوجها أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم تجديدها إلى 15 يومًا أخرى.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جهينة قتل مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

موضوعات متعلقة

طالبة بتربية سوهاج تُلقي بنفسها من الطابق الرابع بمقر الجامعة الجديد

ترشيحاتنا

لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي..انطلاق المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر من شمال سيناء

مصادر رسمية : رئيس الشاباك يبحث بالقاهرة مع مسئولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى

خرجت عن الخدمة.. إعلان كارثي من الأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن تصفية 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية عسكرية في غزة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف جيمس بروس منبع نهر النيل.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أغربها التهاب الأذن.. 6 علامات تدل على ضعف جهاز المناعة

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

فيديو

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ