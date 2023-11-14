ويجز العالمي.. نيويورك تايمز تبرز مسيرة الرابر المصري: معملش ولا ألبوم |تقرير

خصصت جريدة نيويورك تايمز مقالا عن الرابر المصري ويجز، الذي يقوم بجولة غنائية عالمية حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستغل هذه الفترة في دعم القضية الفلسطينية وتوعية العالم بالأحداث الجارية.

ووصف مقال نيويورك تايمز ويجز بأنه الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما، وأصبح نجما بارزا دون أن يصدر ألبوما كاملا حتى الآن، ويأمل في نشر موسيقاه على نطاق أوسع.

ويجز الذي يسعى ليصل الهيب هوب العربي إلى العالمية، وفق ما وصفه عنوان المقال، قال إنه متواجد في أمريكا ليظهر للبشر أشياء ربما لم يكونوا على علم بها من قبل.

عنوان نيويورك تايمز عن ويجز

يعد تواجد ويجز في واشنطن هي المحطة التاسعة في جولته العالمية، بعدما قدم عروضا في لندن وبرلين، عقب نجاحه على مستوى الوطن العربي، فهو الفنان الأكثر بثا على سبوتيفاي منذ عام 2020، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف المقال أيضا أن أغنية ويجز الشهيرة "البخت" هي الأكثر بثا على الإطلاق على أنغامي، وصفه رئيس قسم تسويق المحتوى على المنصة بأنه أحد الرواد الذين نقلوا موسيقى الراب المصرية إلى مكان آخر.

وأشار المقال إلى أن ويجز لا ينوي التخفيف من حدة آرائه فيما يخص القضية الفلسطينية، ويحاول نشر ثقافته على مستوى عالمي، في الوقت الذي خصص فيه جزء من عائدات جولته إلى جهود الإغاثة في غزة.

ويجز

ركز المقال في أكثر من جانب على أن ويجز رغم نجاحه وأرقامه القوية، إلا أنه لم يصدر ألبوما كاملا، لكنه يخطط لإصدار واحدا بعد جولته العالمية.

ذكرت نيويورك تايمز أصول ويجز "أحمد علي"، السكندري الذي نشأ في منطقة متواضعة مع والده مدرس الرياضيات، ووالدته الممرضة وسط 6 أشقاء بعضهم من زيجات مختلفة.

قال ويجز إنه كان يستمع إلى الأغاني في مقاهي الإنترنت عندما كان صغيرا، وخاصة الرابر الأمريكان، بالإضافة إلى أحمد عدوية وداليدا ومحمد منير والشاب مامي.

وكشف ويجز عن شغفه الحالي وهو الاستماع إلى الموسيقى اليمنية التي تركز على السرد، وأشار إلى أنه كتب وسجل أغنيته الأولى عندما كان في السابعة عشر من عمره.

وأوضح المقال أن ويجز لديه مخطط لتوسيع علامته التجارية إلى ماهو أبعد من الموسيقى، ويتطلع إلى العمل في مجال التمثيل وفي التجارة مشيرا إى أن العرب لديهم تاريخ غني في هذا المجال، وهو أمر يضعه نصب أعينه دائما.

في الوقت الحالي يصنع ويجز الموسيقى التي يحبها ويستمتع بها، ويجني المال من نجاحها وهو أمر مذهل بالنسبة له، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستخدم صوته دائما في الخير طالما هو على قيد الحياة.