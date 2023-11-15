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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شارع مصر .. وجهة سياحية جديدة لتوفير فرص عمل للشباب بالأقصر| شاهد

مشروع شارع مصر بالأقصر
مشروع شارع مصر بالأقصر

يعد "شارع مصر " من أهم المشروعات الجديدة لخلق فرص عمل للشباب وذلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدأ بفكرة وانتهى بمشروع في كل محافظات الجمهورية.

ففي الأقصر تبنى المستشار مصطفى ألهم محافظ المدينة هذا المشروع وحدد منطقة جزيرة العوامية له ليصبح واجهة سياحية جديدة ومتنفس لأهالي الأقصر وخلق فرص عمل جديدة للعديد من الشباب.
 

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن محافظة الأقصر شهدت تنفيذ عدة مشروعات لإنشاء متنزهات جديدة للمواطنين والسياح  مشيراً إلى أن أحد هذه المشروعات هو مشروع إنشاء  شارع مصر والمخصص لوحدات الطعام المتنقلة بجزيرة العوامية بمدينة الأقصر والذي تم تشغيله وافتتاح أول عربة طعام به في شهر سبتمبر عام 2022.


وأضاف محافظ الأقصر، أن الشارع تم إنشائه على غرار (شارع مصر) بالقاهرة بعد ان تم تحديد عدد من الأماكن والمواقع بمدينة الأقصر لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضارى منظم وبما لا يعيق حركة المرور، وذلك فى إطار سعى الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لافتا الي ان  الشارع اصبح وجهة سياحية ومتنفس خروج مميز للأسر والشباب بجانب مساهمته في توفير فرص عمل للشباب.

وقال اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر،إن  شارع مصر والذي يقع بطريق الجولي فيل بجزيرة العوامية بطريق المسار السياحي أصبح قبلة مميزة لأهالي الأقصر لقضاء وقت عائلي او التنزه مع الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات والجلوس في مناطق مفتوحة .


وحول كيفية ترخيص عربات الطعام المتنقلة في مدينة الأقصر أكد الشرابي انه يتم اتباع عدد من الخطوات وهى  تجهيز الأوراق المطلوبة والمتمثلة فى صورة البطاقة الشخصية، الصحيفة الجنائية، شهادة الخدمة العامة، شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء، شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء واستيفاء الشروط الصحية، شهادة صحية للعاملين بالعربة.

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ايضا يتم تقديم الأوراق المطلوبة للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، ومقره بالعوامية ويتم تسديد رسوم الترخيص لا تتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.
 

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن مدة ترخيص عربة الطعام 3 سنوات قابلة للتجديد  تجهيز السيارة لمعاينتها بواسطة هيئة سلامة الغذاء بمنطقة النجع الطويل ثم انتظار الموافقة والحصول على الترخيص خلال أيام.

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