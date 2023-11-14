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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعما لذوي الهمم.. تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع محافظة الأقصر

دعماً منها لذوى الهمم...
دعماً منها لذوى الهمم... تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع محافظة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر جمعية الأورمان فى تسليم عدد (50) سماعة طبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز محافظة الأقصر، وذلك تنفيذًاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.
 

وقال   محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

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وفى إطار متصل أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.


مشيرا إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى الأقصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.


مضيفًا أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700 جهاز تعويضي و6000 سماعه طبية .


والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الأقصر  نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم السماعات الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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