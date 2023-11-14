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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعاً لمجلس رواد المحافظة

وكيل تعليم الأقصر
وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعاً لمجلس رواد المحافظة

عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعاً لمجلس رواد المحافظة.

ودعا خالد خلال الاجتماع إلى ضرورة تغيير مفهوم الأخصائي الاجتماعي عند البعض، وتصحيح هذه الصورة المغلوطة عند السواد الأعظم من الناس، لان الأخصائي الاجتماعي ليس ضيف شرف، وإنما له دور بارز في العملية التعليمية داخل المدرسة، مؤكداً أن هناك نماذج يحتذى بها من الأخصائيين في مدارس المحافظة.

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وشدد خالد من ناحية أخرى على ضرورة متابعة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتوضيحها بشكل كامل للأخصائي، ليعرف كلٌ ما له وما عليه، إذ أنها اللائحة المنظمة للعلاقة بين الطالب والمعلم.

وحث على وضع خطة واضحة للريادة، ليكون الرائد على دراية كاملة، ويملك رؤية واضحة، للمهام المنوط به القيام بها، والدور الذي سيؤديه، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المتابعة والتقويم.

عُقِد الاجتماع بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وأمير عبد الرسول موجه عام التربية الاجتماعية.

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الأقصر الانضباط المدرسي الاخصائي الاجتماعي التربية والتعليم الدكتور صبري خالد العملية التعليمية داخل المدرسة

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