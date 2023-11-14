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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريق" بكرة أحلى " يدعم الأطفال مرضي السرطان بمستشفى اورام الأقصر

فريق بكرة أحلى يدعم
فريق" بكرة أحلى " يدعم مرضي السرطان بمستشفى الأقصر


نظم فريق "بكرة احلى"التابع لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالكشح - بمحافظة سوهاج، زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لدعم الأطفال بالأقصر، وتقديم الشكر والدعم للمجهود الكبير الذي يقوم به أطباء المستشفى، وتقديم الدعم النفسي والمعنوى للاطفال المرضى.


وتفقد أعضاء فريق "بكرة احلى " اقسام المستشفي المختلفة، ومستشفى الاطفال للاورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضي ومشاركتهم في الاحتفالات مع المرضي بجانب تقديم فقرات متنوعة للأطفال لتقديم الدعم النفسي لهم.، حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوه الاطفال المرضي.

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وحرص اعضاء المبادرة على توزيع عشرات الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة،  ونظم وفد رئيس الملائكة ميخائيل بالكشح - بمحافظة سوهاج محاضرة عن الدعم المعنوي والنفسي للمرضي، وحرص  أعضاء المبادراة على التقاط الصور التذكارية مع الاطفال المرضي وذويهم وتوزبع الالعاب، وسط أجواء من المودة والمحبة.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر لأعضاء مبادرة بكرة احلي ووفد كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالكشح - بمحافظة سوهاج علي جهودهم الطيبة في التخفيف عن المرضي .


 

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أطفال بالأقصر الأطفال المرضى البهجة والسعادة التقاط الصور التذكارية رئيس الملائكة ميخائيل دعم الأطفال وجوه الأطفال

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