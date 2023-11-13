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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدأ بدقيقة حداد لشهداء فلسطين بحضور الوزيرة..ملتقى الأقصر للتصوير رسالة سلام للعالم

صدى البلد

دورة استثنائية لملتقى الاقصر للتصوير.. هذا لسان حال الدورة السادسة والعشرين لملتقى الاقصر الذى جاء بمشاركة ١٨ فنانا مصريا وعربيا  وأجنبيا.

جاء الملتقى كرسالة سلام حقيقية انطلقت من ارض الاقصر صاحبة الحضارة والتاريخ والماضى والحاضر معا حيث شهدت ايام الملتقى تواصلا ثقافيا فنيا بين المبدعين من دول مختلفة .

جاء الختام بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع التنمية الثقافية وعمرو بسيونى رئيس قصور الثقافة وعماد فتحى رئيس إقليم جنوب الصعيد بقصور الثقافة .

بدأت الاحتفالية بدقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ثم تحدث الدكتور وليد قانوش مؤكدا  أن ملتقى الأقصر للتصوير  يعد حدثاً دولياً هاما في تاريخ الحركة الفنية المصرية.

وأضاف أن الملتقى يعد ميدانا لتواصل المبدعين لما يقدمه من إبداع فني ورسالة سلام للعالم، خالقاً حوارا ينعكس إيجابا على الحركة التشكيلية، حيث يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر.

وكرم الملتقى هذا العام الفنان التشكيلي الكبير حلمى التونى، كما تم منح  شهادات تقدير لجميع الفنانين المشاركين حيث شارك في هذه الدورة 9 فنانين مصريين هم محمد كمال عبد الهادي، وسلام يسرى، وعاليا عيسى، وعمر سنادة، ومحمد تيسير حامد، ومروة ناجى، ومهاب السيد أحمد، ويسرا محمود، ونهى إلهامى.

وشارك من الدول العربية الفنان القطري محمد عتيق، والفنانة السعودية أمل فلمبان. 

أما من مختلف دول العالم، فشارك كل من: أليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، والفيا سارجين (روسيا)، وأتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، ولوزين تومانيان (أرمينيا)، وياكو سومايا (اليابان)، وسانجي شريستا (نيبال).

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